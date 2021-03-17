В Перми стартовала благотворительная акция «Выручай!»

Благотворительный фонд «Берегиня», кондитерские «Виолет» и школа дизайна «Точка» запустили совместную благотворительную акцию «Выручай!», где дети помогают детям. Ученики и преподаватели школы дизайна «Точка» разработали дизайн упаковки и товаров, которые будут продаваться в кондитерских «Виолет». Среди товаров – стильный шоппер «Выручай!-сумка», упаковка для торта «Выручай!-коробочка», которая превращается в корону и гирлянду флажков, и стаканчик для напитков с собой «Выручай!-стаканчик». Все товары созданы из эко-материалов.

Прибыль от продажи будет передана фонду «Берегиня». Принять участие в акции и помочь детям с онкологическими заболеваниями может каждый пермяк.

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