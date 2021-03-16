В Перми запустился китайский сервис такси Didi

Китайский сервис такси Didi начал набор водителей в Перми. Желающие подключиться к агрегатору могут подать заявку на регистрацию в сервисе DiDi через приложение, которое доступно в Google Play или на сайте (для таксопарков и для водителей). В ближайшее время сервис станет доступен и для пользователей.

Запуск DiDi в новых регионах проходит в рамках стратегии развития компании, которая предусматривает охват более 100 городов в 2021 году.

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