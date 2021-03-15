ТРЦ «Планета» откроют во второй половине апреля

Компания MALLTECH сегодня сообщила, что открытие торгово-развлекательного центра «Планета» планируется во второй половине апреля. Торговый центр на Шоссе Космонавтов станет крупнейшим в Приволжском федеральном округе. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м., наземный паркинг рассчитан на 2 400 автомобилей, подземный на 500 мест.

Напомним, в торгово-развлекательном центре «Планета» откроются новые для Перми магазины — Uniqlo, Hoff, «Золотое яблоко», а также точки общепита — американская сеть кафе-пекарен Cinnabon и итальянская сеть Gelateria Italiana.

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