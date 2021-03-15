На этой неделе в Пермь придет оттепель

На предстоящей неделе температура воздуха в Пермском крае окажется выше климатической нормы. Как сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я», отклонение составит +1…+2°, при этом в течение недели ожидаются дневные оттепели.

Во вторник ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью −3…−8°, днем −4…+1°.

К среде на регион сместится гребень антициклона. Существенных изменений погодных условий не ожидается, однако интенсивность осадков уменьшится. При прояснениях в дневные часы вероятна оттепель. Температура воздуха ночью −2…−7°, днем −3…+2°.

В четверг и пятницу сохранится преимущественно облачная погода. Температура воздуха будет зависеть от облачности, в отдельных районах при прояснениях в дневные часы вновь возможны оттепели. Столбик термометра ночью будет на отметке −4…−9°, днем −4…+1°.

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