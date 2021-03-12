В Перми появился новый романтический маршрут для бега «Сердце Холостяка»

В Перми появился новый романтический маршрут для бега в виде сердца «Сердце Холостяка». Специальный «сердечный» беговой путь создан к старту нового сезона шоу «Холостяк», премьера которого состоится 14 марта. Утром беги по романтичному маршруту, а вечером смотри главный романтический проект телеканала ТНТ!
Путь «Сердце Холостяка» стартует от Пермского театра оперы и балета по Петропавловской в сторону ул. 25 Октября. Пробежать по «Сердцу Холостяка» может каждый желающий. Верный путь по маршруту укажут специальные таблички.
Маршрут разработан в преддверии премьеры восьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ, главным героем которого станет Тимати. Тимур Юнусов – один из самых известных людей в российском шоу-бизнесе. Музыкант, продюсер, бизнесмен активно занимается спортом и пропагандирует ЗОЖ.
Начни весну с новой формы и нового сезона шоу «Холостяк»! С 14 марта в 19:00 На ТНТ!
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