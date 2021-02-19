С 1 марта в Перми изменятся правила предоставления бесплатной пересадки

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 1 марта бесплатная пересадка будет предоставляться только при предъявлении билета о безналичной оплате проезда: бесконтактной банковской картой, транспортной картой или льготным проездным документом. Кондуктор может потребовать предъявить карту, которой была произведена оплата. Поэтому необходимо иметь ее при себе на протяжение всей поездки. Такие меры принимаются для того, чтобы жители Перми не смогли передать билет другому пассажиру.

Кроме того, бесплатная пересадка будет разрешена только, если пассажир пересядет в трамвай или автобус иного маршрута. Данное изменение внесено с целью исключения совершения пассажирами поездок туда-обратно на одном маршруте.

Основные правила пересадки не меняются: на всем городском пассажирском транспорте по-прежнему можно будет воспользоваться одной бесплатной пересадкой в течение 40 или 60 минут после первой оплаты проезда.

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