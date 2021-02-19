Солнце и морозы до -40: какой будет погода в Пермском крае в эти выходные

Февраль продолжает нас держать в морозном тонусе. По прогнозам Научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», в ночные часы сохранится температура -30°С и ниже, при этом местами даже не исключено похолодание до -40°С. Даже днем не во всех районах термометры смогут «подняться» выше -20°С. В обмен на морозный дискомфорт нам погода подарит солнечную атмосферу. Синоптики отмечают, что таких сильных морозов в феврале не было уже 10 лет.

В субботу ночью столбики термометра опустятся на отметку -25…-27°C, днем – -15°C. Ожидается малооблачная погода, без осадков. В воскресенье, 21 февраля, ночью похолодает до -28…-30°C, днем – -16…-18°C.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.