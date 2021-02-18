«Ледовый сезон» в Перми завершится в конце февраля

28 февраля станет заключительным днем проекта «Ледовый сезон» в этом году, в рамках которого можно было бесплатно кататься на восьми муниципальных катках по вторникам, пятницам и воскресеньям с 19:00 до 22:00.

До конца февраля покататься на коньках бесплатно можно на катках: «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), «Юность» (ул. Революции,27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26), каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

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