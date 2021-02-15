На этой неделе в Перми продолжится период аномально холодной погоды

По прогнозам Научно-метеорологического проекта «Метеоролог и я», в ближайшие дни в Пермском крае продолжится период аномально холодной погоды. В среднем за неделю отклонение температуры от климатической нормы составит −6…−9° С. Похолодание, начавшееся в воскресенье, достигнет пика к концу рабочей недели, когда в большинстве районов температура воздуха вновь понизится до −30°.

Похолодание усилится во вторник: температура воздуха ночью −19…−24°, днем −18…−23°. В среду ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Столбик термометра ночью опустится до отметки−24…−29°, днем −18…−23°.

По предварительным данным, в четверг в большинстве районов края ожидаются устойчивые прояснения и ослабление ветра, из-за чего ночь станет самой холодной на неделе. В ночные часы преобладающая температура составит −27…−32°. В дневные часы при небольшой облачности заметно потеплеет – термометр покажет −16…−21°

В пятницу ожидается небольшой снег, увеличение облачности и ослабление морозов в ночные часы. Температура воздуха ночью −20…−25°, днем около −16…−21°.

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