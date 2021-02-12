В выходные в Перми потеплеет до -3 градусов

В выходные дни в Пермском крае ожидаются снегопады, усиление ветра, а также быстрое потепление в южной половине края. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу в Перми облачно, снег. Температура воздуха ночью −15…−17°, днем −3…−5°. В воскресенье снегопады продолжатся, столбик термометра покажет −2…−4° с понижением к вечеру до −9…−11°.

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