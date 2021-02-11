В Перми появилось граффити, посвященное балету

В 2020—2021 Пермь отмечает сразу два юбилея: 150-летие Пермской оперы и 95-летие Пермского балета. Уличные художники выступили с инициативой создать в городском пространстве граффити, посвященное этим датам.

Для рисунка была выбрана стена дома на пересечении улиц Горького и Пермской. Прообразом героини, по желанию художников, стала народная артистка России Елена Кулагина — прима-балерина Пермского балета 1980-х — 2000-х, а ныне педагог-репетитор театра. На граффити она запечатлена в партии Китри из балета «Дон Кихот». Автор графического решения — дизайнер Пермского театра оперы и балета Евгения Мрачковская, исполнители — художники арт-студии «Дело» Дмитрий Рейс и Дмитрий Даер.

Работа над граффити продолжалась несколько месяцев и завершилась 11 февраля презентацией и паблик током на площадке Morion Digital. Участие в обсуждении приняли представители театра и компаний-партнеров, городской и краевой власти, эксперты в сфере театра и урбанистики.

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