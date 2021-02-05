В выходные в Перми потеплеет до +2, а после резко похолодает до −20

В выходные в Перми ожидается значительное похолодание, которое будет наблюдаться сразу после рекордного потепления. Об этом сообщает научно-популярный метеорологический проект «Метеоролог и я».

Пик потепления ожидается около полуночи, когда по южным районам температура воздуха может повыситься до +2…+3°. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. По прогнозам синоптиков, оттепель продлится до полудня субботы.

К утру воскресенья температура воздуха опустится ниже −20°. При этом сохранится облачная погода с небольшим снегом.

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