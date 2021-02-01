На этой неделе в Перми потеплеет до 0 градусов

Как сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я», в ближайшие дни в Перми сохранится теплая погода.

Во на вторник 2 февраля вероятны прояснения и небольшое похолодание. Ночью и днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью −6…−11°, днем −3…−8°. В среду ожидаются прояснения и дальнейшее понижение температуры. Столбик термометра ночью покажет −9…−14°, днем −6…−11°.

В четверг в Пермском крае вновь ожидаются снегопады, связанные с циклоном, центр которого сместится с северо-запада на восток Европейской территории России. Ожидается потепление до 0°.

В пятницу начнется похолодание, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Температура воздуха ночью и днём −5…−10°.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.