В Перми открылась первая социальная ветклиника

Сегодня в Перми откроется первая в городе и крае социальная ветклиника «Счастливчик» от приюта «Матроскин». Открытие намечено в 19:00 по адресу Монастырская, 27. Социальная ветклиника будет работать с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 19:00.

Как сообщают организаторы, все заработанные средства в ветклинике пойдут на спасение бездомных животных. В качестве социальной работы будут проводиться бесплатные и льготные приемы, УЗИ-обследования, стерилизация и стационарное лечение бездомных животных и животных от пенсионеров. При клинике в начале марта начнет работу Adoption-центр, где будут жить и искать дом животные, спасенные благодаря социальной ветклинике.

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