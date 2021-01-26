В фудкорте ТРЦ «Планета» откроется Cinnabon и Gelateria Italiana

Определены заведения, которые разместятся в фудкорте строящегося ТРЦ «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б). Как сообщает девелопер проекта группа MallTech, на фудкорте будут работать рестораны быстрого питания McDonald’s, KFC, Burger King, а также американская сеть кафе-пекарен Cinnabon и итальянская сеть Gelateria Italiana, которые в Перми будут представлены впервые. Кроме этого, арендаторами станут «Цыплята по-английски», «Сковородка», Sushi Make, Makao Wok, Pho Bo Poke и т.д.

Всего планируется открыть 30 заведений. Площадь фудкорта составит 2,5 тыс. кв. м, количество посадочных мест — 1,1 тыс.

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