Синоптики о погоде на выходные в Перми

Как сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я», по предварительным данным, в ночь на субботу вся территория края будет находиться в арктическом воздухе. В субботу ночью в Перми ожидается переменная облачность, без осадков, столбик термометра покажет −28…−30°. Днем, по мере продвижения теплого фронта на северо-восток, в Пермском крае начнутся осадки и потепление. Температура воздуха днем −20…−22°.

В воскресенье антициклон отступит на юго-восток, а зона осадков распространится уже на весь Пермский край. Температура воздуха ночью −20…−22°, днем −9…−11°. На теплом фронте повсеместно пройдет снег.

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