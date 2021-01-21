В феврале в Перми запустится эксперимент по оплате проезда без кондукторов

В Перми с 1 февраля на автобусных маршрутах №4 и №80, а также трамваях №6 в тестовом режиме запустят прием оплаты проезда без участия кондуктора. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Пассажиры смогут оплатить проезд при помощи валидаторов, при необходимость за наличные билет можно будет купить у водителя. До 14 февраля кондукторы будут находиться в салоне и ля консультировать пассажиров по оплате проезда. Эксперимент продлится до конца марта.

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