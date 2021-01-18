В Перми на этой неделе ожидаются сильные морозы

По прогнозам специалистов Научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», похолодание в Перми началось в ночь на понедельник 18 января, температура воздуха опустилась до −22…−27°. Днем потеплеет до −17…−22°.

Во вторник температура воздуха ночью −26…−31°, днем столбик термометра покажет −19…−24°. В среду ожидается облачная погода, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью −14…−19°, днем −12…−17°. По предварительным данным, в четверг в большинстве районов Пермского края сохранятся облачность и небольшие осадки, похолодание пока будет небольшим: ночью −19…−24°, днем −15…−20°. В пятницу ожидаются прояснения, прекращение осадков и дальнейшее похолодание.

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