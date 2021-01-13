Пермский губернатор Дмитрий Махонин назначил советника по культуре и искусству

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил заслуженного работника культуры РФ Эльмиру Щербакову советником по культуре и искусству. Эльмира Щербакова является председателем Совета по международному культурному сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии, президентом благотворительного фонда «Мир и сотрудничество». Работала в МХТ им. Чехова, являлась организатором российских и международных культурных мероприятий, фестивалей.

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