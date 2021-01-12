В конкурсе ледовых скульптур «Зимний вернисаж» победила команда из Екатеринбурга

В Перми подведены итоги VII Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж"». Как сообщили в Министерстве культуры Пермского края, главный кубок получили Константин Евдокимов и Павел Соловьев из Екатеринбурга за работу «Ты прекрасна». В основе ее идеи – борьба женщины за ускользающую красоту.

Второе место жюри присудило команде скульпторов из Якутска Василию и Анатолию Аргуновых, представивших работу под названием «Путешествие в необъятье». Третье место заняли художники Вадим Бандарец и Евгений Гоманов (Республика Беларусь, Минск – Россия, Москва), создавшие скульптуру «Маленький удильщик».

Всего в конкурсе принимали участие 30 скульпторов из разных регионов России и Республики Беларусь. Все 15 работ, созданных участниками конкурса, можно будет на выставке, которая откроется 14 января на городской эспланаде.

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