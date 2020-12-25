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В эти выходные в Перми пройдет фестиваль «Рождественская ярмарка. Европейский рынок еды. Фестиваль подарков»

Уже с сегодняшнего дня на заводе Шпагина проходит фестиваль в атмосфере европейской рождественской ярмарки. В выставочном пространстве расположились фермеры, рестораторы, ремесленники, пространство для мастер-классов и концертная площадка.

Сюда стоит заглянуть всей семьей, чтобы найти новогодние подарки, попробовать рождественские угощения, выбрать праздничный декор или сделать его своими руками. 

Программа и список участников доступна в инстаграм-аккаунте ярмарки. Также организаторы разработали удобное приложение с навигацией по ярмарке. 

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