В эти выходные на заводе Шпагина пройдет новогодний RED Market

На площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» 19 и 20 декабря пройдет новогодний RED Market (0+). Целых два дня подряд будет возможность в одном месте найти подарки для себя и своих друзей: новые коллекции одежды и аксессуаров от дизайнеров из Перми и других городов, насыщенная программа воркшопов, ритмичная музыкальная сцена, ароматная food-зона и многое другое.

Билет на мероприятие, стоимостью 200 рублей, действителен оба дня. Для детей до 12 лет и пенсионеров — вход бесплатный.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.