На следующей неделе в Перми ограничат движение на Комсомольском проспекте

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 10 декабря закрыто движение пешеходов по бульварной части Комсомольского проспекта на участке от улицы Пушкина до улицы Революции. Это связано с выполнением капитального ремонта Комсомольского проспекта. Ограничение движения будет действовать до 31 декабря.

Также в период с 14 по 31 декабря планируется ограничивать движение всех видов транспорта по отдельным полосам с 08:00 до 20:00 на участке Комсомольского проспекта от улицы Краснова до улицы Революции, с 4 по 30 января 2021 года в тот же временной промежуток – на участке Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до улицы Краснова.

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