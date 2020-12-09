В концертном зале «Атмосфера» пройдет серия новогодних вечеринок

В концертном зале «Атмосфера» 22, 23, 24, 25, 26 и 31 декабря пройдет серия новогодних сборных корпоративов «Бал Голливудских Звезд-2021». Стоимость билетов в зависимости от даты стартует от 1 000 ₽ до 3 500 ₽.

Шоу-программа обещает запомниться яркими и веселыми моментами: изысканное меню, живое исполнение на саксофоне, выступление гимнастки на кольце, номер со змеями, дискотека под новогодние попурри баяниста Евгения Ушакова, мужское шоу «Вог-бал» и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

О подробностях и бронировании можно узнать в группе «ВКонтакте» или по тел. +7 (902) 833-2177.

Клуб «Атмосфера», Сибирская, 16, тел. (342) 258-1099, +7 (902) 833-2177