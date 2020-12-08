Фестиваль «Просвет» в Перми пройдет в эти выходные

Фестиваль аудиовизуального искусства «Просвет» в Перми пройдет 19 и 20 декабря. На фасаде пермского театра оперы и балета, территории «Завода Шпагина», новой телебашне РТРС, в Цирке и Планетарии покажут мультимедийные и световые шоу. Темой фестиваля стал симбиоз природы, человека и современных технологий, основная мысль которой «живой мир, живые мысли, живое искусство». Участие примут 12 художников и студий.

Вход на все события фестиваля бесплатный, но на некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация, о которой отдельно объявят в соцсетях фестиваля.

В помещениях число посетителей у каждой инсталляции должно быть не более 30 человек. Посещение мероприятий будет организовано в формате живой очереди с соблюдением социальной дистанции и измерением температуры тела на входе.

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