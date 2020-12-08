Власти Перми вновь обсуждают строительство IKEA

Власти Перми вновь возобновили переговоры со шведской торговой сетью IKEA по открытию магазина в городе. Сейчас министерство экономического развития Пермского края предложили развить в регионе новую концепцию городских магазинов «IKEA Сити». Об этом сообщает Business Class.

Краевые власти предложили шведской торговой сети площадки в двух строящихся торгово-развлекательных центрах – ТРЦ «Планета» и МФЦ «Эспланада».

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