Синоптики о погоде на выходные в Перми

Как сообщают синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», в первые зимние выходные в Перми может похолодать до -20°.

В субботу, 6 декабря, облачная погода со слабым снегом. Температура воздуха ночью и днем −10…−12°. Самой холодной ожидается ночь на воскресенье: столбики термометров опустятся до -22°, в Перми – до -19°. В воскресенье днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем −12…−14°.

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