Оперштаб Прикамья ввел ограничения для катков

Пермский оперштаб ввел ограничения по числу людей на крытых и открытых катках. Так, в зоне катания должно присутствовать не более одного человека на 10 кв. метров. При этом массовое катание на крытых катках не должно превышать 30 человек. Режим работы раздевалок устанавливается с соблюдением требования о количестве человек: одномоментно может находиться не более одного человека на 4 кв. м, с учетом работающего персонала.

На лыжных трассах жителям Пермского края рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. К зонам проката и переодевания на лыжных базах предъявляются такие же требования, как и для катков.

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