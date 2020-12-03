МТС Банк и «Детский мир» оборудовали игровую комнату в «ДКБ им. Пичугина П.И.» в Перми

ПАО «МТС-Банк» и Благотворительный фонд Группы компаний «Детский мир» в рамках благотворительного проекта «Операция «Игрушки» открыли игровую комнату с финансовым уголком в БУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» в Перми.

В игровой комнате юных пациентов ждут настольные игры, наборы для творчества, различные пособия по развитию речи, памяти, внимания, словарного запаса по различным лексическим темам. Для развития финансовой грамотности и экономического мышления ребят МТС Банк также оборудовал комнату специальными развивающими играми.

Ахмед Жаманов, вице-президент, куратор КСО-проектов МТС Банка:

– Такие досуговые комнаты – это не только новые ремонт и мебель, это место, где каждый ребенок найдет занятие по душе! Основным КСО-направлением для банка является развитие финансовой грамотности, поэтому нам хотелось, чтобы здесь появился еще и финансовый уголок с играми, развивающими навыки инвестиций и управления личным бюджетом.

Эльмира Морозова, исполнительный директор БФ «Детский мир»:

– Наша основная задача – создать детям комфортные условия для досуга в медицинских учреждениях и тем самым ускорить процесс выздоровления. Открывая новые комнаты, мы стремимся создать в медицинских учреждениях теплую и уютную обстановку, в которой маленькие пациенты могут отвлечься от лекарств, ежедневных процедур и просто отдохнуть, поиграть в любимые игры и получить новые впечатления.

С 2019 года при финансовой поддержке МТС Банка Фонд открыл игровые комнаты в Уфе, Красноярске, Калининграде и Нижнем Новгороде.

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