Власти Перми выдали разрешение на ввод в эксплуатацию школы в ЖК «Арсенал»

Как рассказали в городском департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, власти города выдали разрешение на ввод в эксплуатацию школы в ЖК «Арсенал» на Василия Татищева, 7. Четырехэтажное здание рассчитано на 1 225 мест.

В микрорайоне Красные казармы планируется открыть новый корпус школы дизайна «Точка». Эта школа будет специализироваться на дизайне и цифровых технологиях, в то время как прежнее здание – на дизайне и архитектуре. «Точка» – единственная общеобразовательная школа в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка, ведется профильное обучение по направлению «Дизайн».

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