Женский бизнес-клуб «Я деловая» проведет Open Day для всех желающих

Женский бизнес-клуб «Я деловая» 10 декабря проведет традиционную ежегодную встречу – Open Day. В этом году она пройдет в онлайн-формате.

Участники встречи познакомятся с философией, миссией и командой клуба «Я деловая», услышат вдохновляющие истории успеха, получат ценные инсайты из первых рук, а также поучаствуют в нетворкинге и мастер-классах из разных сфер деятельности. Кроме того, клуб «Я деловая» приготовил массу подарков, специальных предложений и главный приз – годовой абонемент клуба.

Принять участие в мероприятии может любой желающий, для этого нужно лишь оставить заявку на сайте.