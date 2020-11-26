Гипермаркет «Лента» открылся в бывшем здании «Пермской ярмарки»

В Перми на бульваре Гагарина в бывшем здании «Пермской ярмарки» открылся новый гипермаркет «Лента». Это третий магазин сети в городе. Торговая площадь магазина более 5 тыс. кв. метров, ассортимент – 22 500 наименований. Гипермаркет будет работать круглосуточно.

Напомним, питерский ритейлер приобрел здание бывшей «Пермской ярмарки» весной 2016 года. Первоначально «Лента» должна была открыться еще до конца 2016 года, однакосроки неоднократно переносились.

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