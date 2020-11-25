В ТЦ Перми ежедневно будут проходить рейды по поиску детей без сопровождения взрослых

В Перми ежедневно будут проходить рейды по торговым центрам с целью выявления детей и подростков без сопровождения взрослых. Такие меры приняты, чтобы дети не собирались большими компаниями во время дистанционного обучения.

В рейдах участвуют сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и представители общественности. С несовершеннолетними и их законными представителями в торговых центрах проводятся профилактические беседы. Сотрудники полиции имеют право привлечь законных представителей детей к административной ответственности.

Напомним, с 16 ноября в Перми оперштаб перевел старшеклассников на дистанционное обучение и одновременно запретил несовершеннолетним посещать торговые центры без взрослых сопровождающих.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.