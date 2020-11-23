Тепло и снежно: синоптики о погоде в Перми на неделю

Как сообщают специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», в течение недели в Перми почти ежедневно ожидается небольшой снег. Погодные условия в рабочие будни ожидаются достаточно однородными: облачная погода, умеренный ветер и температура −3…−8°. В пятницу, 27 ноября, ожидается небольшое похолодание: столбик термометра ночью покажет −7…−12°, а днем −2…−7°.

По предварительным данным, в субботу похолодание продолжится. В воскресенье ожидаются снегопады и кратковременное потепление.

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