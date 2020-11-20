«Территория передышки» запустила автобус-столовую для бездомных

В Перми центр для людей в беде «Территория передышки» запустил новый проект – «Еда на колесах». По городу три-четыре раза в неделю будет курсировать автобус-столовая, за один рейс он будет объезжать несколько точек, в том числе в отдаленных районах Перми.

Кроме того, с автобусом будут выезжать медики-волонтеры, чтобы оказать первую помощь, юристы и социальные работники. За один рейс помощь будут получать 40 — 80 человек.

«Чтобы человек cмог выбраться с улицы, ему нужны силы, а то не будет никаких ресурсов, чтобы восстанавливаться и работать. А еще на такие ужины приходят малоимущие одинокие пенсионеры, временно безработные люди, многодетные семьи. Мы считаем, это ненормально, когда в нашем городе есть голодные люди» – говорят организаторы проекта.

Сейчас «Территория передышки» ищут партнеров – кафе, рестораны, пекарни и столовые, которые смогут раз в неделю или две готовить горячую еду, чай или кофе для автобуса.

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