В выходные на стадионе «Юность» открывается ледовый каток

В эти выходные на стадионе «Юность» откроется центральный открытый каток. При хорошей погоде каток будет работать каждую субботу и воскресенье с 15:00 до 21:00. Время катания для посетителей в пределах режима работы не ограничено.

Посетители смогут прийти как со своими коньками, так и взять их напрокат. Стоимость выхода на лед для взрослых составляет 200 рублей, для льготных категорий (школьники, студенты, пенсионеры) — 150 рублей.

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