Учеников Перми перевели на дистанционное обучение

Оперштаб Пермского края принял решение в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов, учащихся техникумов и колледжей, все дополнительное образование детей также переводится в дистанционный режим. По данным Роспотребнадзора, в этих городах края наблюдается наиболее интенсивный рост заболеваемости. При этом, чтобы дети оставались дома, а не гуляли по торговым центрам, несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей (за исключением продуктовых отделов). Ограничения утверждены Указом губернатора и вступят в силу в понедельник, 16 ноября, будут действовать 28 дней.

Напомним, ранее для снижения рисков распространения коронавируса оперштабом было принято решение ограничить работу заведений общественного питания с 01:00 до 06:00. Кроме того, было сокращено допустимое количество участников мероприятий в помещениях до 30 человек, а работодатели обязаны перевести 30% офисных работников на удаленную работу.