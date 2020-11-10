В рамках VI Национального рейтинга технопарков России, который ежегодно формирует Ассоциация кластеров и технопарков России, пермский технопарк Morion Digital вошел в пятерку лучших в стране. Всего в топе заявлен 41 технопарк и нанотехнологический центр из 23 регионов страны. Morion Digital попал в группу рейтинга А+ – наивысший уровень эффективности функционирования технопарка.

Оценка технопарков проводилась по 20 показателям, разбитым на 5 групп (суб-индексов): S1 – «Инновационная активность резидентов технопарка», S2 – «Экономическая деятельность резидентов технопарка», S3 – «Эффективность деятельности управляющей компании технопарка», S4 – «Инвестиционная привлекательность технопарка» и S5 – «Информационная открытость технопарка и вклад в устойчивое развитие».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.