В кофейнях Перми можно выпить кофе и помочь детям с тяжелыми заболеваниями

В Перми стартовала благотворительная акция «Добрый кофе». Весь ноябрь в можно приобрести кофейные напитки и помочь детям с тяжелыми заболеваниями. В Перми в акции участвует ресторан «LemonGrass» и кофейня «ЦЕХ-85».

Это третий запуск проекта и впервые — по всей стране. Помимо Перми к акции присоединилось более 300 заведений из разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Астрахани, Владивостока, Новосибирска и других.

Благотворительная акция «Добрый кофе» организована фондом «Детский хоспис». С 1 по 30 ноября часть средств от продажи кофейных напитков будет направляться в пользу подопечных фонда, которые сражаются с неизлечимыми заболеваниями.

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