В этом году пермский ледовый городок будет посвящен космосу

В конце ноября на эспланаде начнется строительство ледового городка. Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, на строительство ледового городка власти города выделят 17,2 млн рублей.

В этом году главная тема ледового городка — космос. Среди ледовых сооружений будет «Молебка», ледовое панно «Поехали», фотозона «Белка и Стрелка», горки «Байконур», «Отроки во вселенной», «Трава у дома», «МКС» и «Марсианский сад».

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