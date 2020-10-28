В Закамске 17 уличных художников нарисовали на огромное граффити

В это воскресенье, 25 октября, прошел фестиваль граффити «Берега». На участие в фестивале заявилось 80 человек, только 17 из них смогли реализовать свои творческие задумки. В результате были разрисованы 120 метров забора на улице Адмирала Ушакова, 65 .

Как рассказали в администрации Кировского района, идея фестиваля «Берега» – дать возможность граффити-художникам показать свои способности в специально отведенном для этого месте.

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