Синоптики: на неделе в Перми похолодает до −10 градусов

По данным синоптиков проекта «Метеоролог и я», предстоящая неделя в Пермском крае начнется с похолодания, которое сменится потеплением во второй половине недели.

Во вторник, 27 октября, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха −1…−6°. Днем переменная облачность, без осадков, столбик термометра покажет −4…+1°.

В среду облачная погода с прояснениями, без осадков, возможен гололед. Температура воздуха ночью −2…−7°, днем −1…+4°.

Прогноз погодных условий на четверг и пятницу во многом будет зависеть от облачности, но по предварительным данным, днем температура воздуха составит 0…+5°, ночью 0…−5°. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

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