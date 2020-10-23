По прогнозам Научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», в выходные в Перми ожидается потепление с осадками в виде мокрого снега, переходящие в дождь.

Так, в субботу температура воздуха ночью −4…−6°, днем +1…+3°. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

В воскресенье ночью в Перми облачно, небольшой дождь. Днем облачно с прояснениями, слабый дождь. Температура воздуха ночью +1…+3°, днём +3…+5°. Ветер южный с переходом на западный 3-8 м/с.

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