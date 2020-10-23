В Пермском крае для людей старше 65 лет ужесточили дистанционный режим

Оперштаб Пермского края принял дополнительные меры предосторожности для снижения уровня заболеваемости COVID-19 среди старшего поколения. В частности, работодателям рекомендуется обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников старше 65 лет. Кроме того, для лиц старшего поколения, которым необходимо придерживаться режима самоизоляции, возвращаются ограничения на одиночные прогулки и занятия спортом в общественных местах – парках, садах, скверах. Исключение – обращение за медицинской помощью и следование к ближайшему месту приобретения товаров или услуг.

Напомним, ранее работодателям было рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников, выполнение трудовых функций которых возможно удаленно, сотрудников, имеющих хронические заболевания, а также осуществляющих уход за лицами с хроническими заболеваниями.

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