Министерство культуры Пермского края ограничило работу учреждений культуры на две недели

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с 26 октября по 8 ноября усиливаются ограничительные меры в пермских учреждениях культуры. Соответствующий приказ принят Минкультом Прикамья.

Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также государственные организации исполнительских искусств будут работать, но без зрителей в зале. При этом частные театры, кинотеатры могут продолжить свою работу при условии соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора.

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