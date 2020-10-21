Фонд «Берегиня» приглашает поучаствовать во всероссийской акции #унаснетслов

Фонд «Берегиня» участвует во всероссийской акции #унаснетслов. Идея краудсорсинга – создать новое имя в русском языке для людей, переживших рак или живущих с этим диагнозом.

В английском языке есть выражение cancer survivor: так называют людей, вылечившихся от рака, либо тех, кто в данный момент лечится и живет с ним. В русском языке имени для таких людей нет. «Онкобольные», «выжившие» – все это не те, неправильные слова. Они не придают сил, а скорее пугают.

В краудсорсинге может участвовать любой человек. В итоге будет выбрано одно имя. Оно будет позитивным, нестигматизирующим, снимающим неоправданные фобии перед раком и людьми, которые им болеют. А страна узнает автора нового слова в русском языке.

Сбор предложений открыт на сайте до 12 ноября.

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