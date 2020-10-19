Теплая погода в Перми сменится значительным похолоданием

По данным Пермского ЦГМС, в Пермском крае тепло в начале недели сменится значительным похолоданием.

Во вторник 20 октября местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в ночное время окажется на уровне –1…+3°С, в дневное – +2…+7°С.

Со среды установится холодная погода с небольшими осадками в виде снега. Температурный фон будет понижаться: ночью 21 октября минимальная температура воздуха прогнозируется –3…0°С, 22 октября — –5…–2°С, 23 и 24 октября — –10…–4°С. Максимальная температура воздуха будет положительной на всей территории региона только 20 октября (0…+5°), 21 и 24 октября составит –2…+3°С, а 23 октября повсеместно будет отрицательной (–5…0°С).

Таким образом, пятница станет самым холодным днем на неделе!

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