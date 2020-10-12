Синоптики прогнозируют на этой неделе в Перми очень теплую погоду

Как сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я», предстоящая неделя в Пермском крае ожидается очень теплой – превышение нормы составит 3-4°.

Во вторник, 13 октября, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +7…+12°.

В среду, 14 октября, также облачно, местами умеренный дождь. Столбик термометра ночью покажет +3…+8°, днем +6…+11°.

15 октября, ночью возможны небольшие осадки в виде дождя, по северу – мокрый снег. Температура воздуха ночью −2…+3°. Днем без осадков, воздух прогреется до +5…+10°.

В пятницу – облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью −1…+4°, днем +5…+10°.

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