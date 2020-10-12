Фестиваль «Просвет» в Перми переносится на декабрь

Фестиваль светового искусства «Просвет» из-за сложной эпидемической ситуации в Перми переносится с середины октября на декабрь. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Ранее мероприятие планировали провести 17 и 18 октября. Новые даты проведения фестиваля объявят позже.

«Сейчас мы выбираем новые даты исходя из занятости студий и художников, а также потенциального роста заболеваемости. Большинство авторов готовили специально для Перми инсталляции и мультимедийные шоу, содержание которых перекликается с культурой Прикамья и рефлексирует на тему вызовов 2020 года. Надеемся, что мы все сможем встретиться в декабре», – сообщил куратор фестиваля «Просвет» Влад Александров.

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