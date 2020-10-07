Правительство Пермского края сложило свои полномочия

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, на заседании правительства Прикамья губернатор Дмитрий Махонин принял сложение полномочий кабинета министров. Соответствующий акт принимается правительством Пермского края в день вступления в должность губернатора. Правительство Пермского края продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава.
«Трудовые контракты со всеми членами правительства будут прекращены сегодня», — заявил губернатор.
Напомним, сегодня Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края.
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